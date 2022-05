क्रांति दिवस के मौके पर मेरठ में शहीदों के परिजनों को सम्मानित करेंगे योगी, जानिए क्या है पूरा कार्यक्रम

Uttar Pradesh

लखनऊ, 9 मई: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्रांति दिवस के मौके पर मंगलवार को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शहीदों के परिजनों का सम्मान करेंगे। क्रांतिकारियों के सम्मान में पहली बार कोई सीएम मेरठ पहुंच रहा है। इससे पहले क्रांति दिवस के आयोजन में किसी भी मुख्यमंत्री ने अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज कराई है। 1857 की क्रांति के 165 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में क्रांति धरा पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।

CM Yogi Adityanath will honor the families of martyrs on the occasion of Kranti Diwas, know what is the full program