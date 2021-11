चुनाव से पहले ये 8 बड़े प्रोजेक्ट क्या बदल देंगे यूपी का चुनावी समीकरण, जानिए क्या है BJP का मेगा प्लान

Uttar Pradesh

लखनऊ, 9 नवंबर: उत्तर प्रदेश में चुनाव बेहद नजदीक है। इसको देखते हुए सभी दल अपनी तैयारियों के साथ ही प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हम वचन निभाएंगे यात्रा पूरे प्रदेश में चला रही है वहीं दूसरी ओर सपा के मुखिया अखिलेश यादव भी समाजवादी विजय यात्रा के जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। इन सबके बीच बीजेपी संगठन और योगी सरकार ने मिलकर पीएम मोदी के दौरों को लेकर पूरी प्लानिंग की है। इस प्लान के हिसाब से नवंबर का महीने बीजेपी के लिए बेहद खास रहने वाला है क्योंकि मोदी बैक टु बैक कई कार्यक्रमों को सम्बोधित करेंगे। आइए जानते हैं कि पश्चिम से लेकर पूरब तक माहौल बनाने के लिए बीजेपी और योगी ने मिलकर क्या पलान तैयार किया है।

