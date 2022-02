BJP की हालत पतली देखकर क्या डर गए अमित शाह, जानिए क्यों बना रहे काशी प्रांत में 'क्लीन स्वीप' का प्लान

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 24 फरवरी: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। पश्चिमी यूपी और मध्य यूपी के बाद अब बाकी के तीन चरणों में गोरक्ष प्रांत और काशी प्रांत की सीटों पर मतदान होना है। इनमें भी वाराणसी समेत काशी प्रांत की 71 विधानसभा सीटें बीजेपी के लिए काफी अहम साबित होने वाली हैं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पार्टी सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कड़ी मेहनत के दम पर 'क्लीन स्वीप' करने को कहा है ताकि काशी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों की सभी 71 सीटों पर भाजपा उम्मीदवार जीत सकें।

English summary

Amit Shah was scared after seeing the condition of BJP, know why the plan of 'Clean Sweep' is being made in Kashi province