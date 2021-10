सोशल मीडिया पर गैर कांग्रेसी दलों को काउंटर करने की तैयारी में कांग्रेस, जानिए प्रियंका गांधी ने क्या दी नसीहत

Uttar Pradesh

लखनऊ, 02 अक्टूबर: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से लोगों तक पहुंचने और पार्टी की बातों को प्रभावी ढंग से बताने के अलावा किसी भी दुष्प्रचार का कड़ा मुकाबला करने को कहा है। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया, लेकिन भाजपा, सपा और बसपा के लिए उनका संदर्भ स्पष्ट था क्योंकि उन्होंने गैर-कांग्रेसी दलों के 32 साल के शासन का उल्लेख किया करते हुए कहा कि इन दलों की वजह से यूपी पतन के रास्ते पर बढ़ा है। प्रियंका ने सोशल मीडिया की टीम को नसीहत देते हुए कहा कि गैर कांग्रेसी दलों के प्रोपेगैंडा और झूठ का आक्रामक तरीके से जवाब दें और हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें।

सोशल मीडिया पर गैर कांग्रेसी दलों के दुष्प्रचार जवाब दें

उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए आक्रामक प्रचार करना और गैर-कांग्रेसी दलों के दुष्प्रचार का मुकाबला करना सोशल मीडिया पर उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि जमीनी स्तर पर है। उन्होंने कहा कि हमें सच्चाई सामने लाने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर नफरत और झूठ फैलाने वाले अभियान कैसे शुरू किए गए, इस ओर इशारा करते हुए उन्होंने सारी बातें बताईं। सलाहकार समिति की एक बैठक में वरिष्ठ नेताओं को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पार्टी का अभियान आक्रामक होना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी में अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में अभियान शुरू होने से पहले सदस्यों की राय लेनी चाहिए।

17 अक्टूबर से अगल-अलग मार्गों से शुरू होगी प्रतिज्ञा यात्रा

घटनाक्रम से अवगत लोगों ने कहा कि कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा 17 अक्टूबर को चार अलग-अलग मार्गों पर शुरू की जा सकती है। इन यात्राओं के माध्यम से, पार्टी के नेताओं को 2022 के विधानसभा चुनावों में पार्टी द्वारा लोगों से किए गए वादों को बताने के लिए कहा गया था।

चूंकि कांग्रेस ने हर विधानसभा क्षेत्र के लिए सूक्ष्म योजनाएं शुरू की हैं, लखनऊ मेगा रैली के बाद घर-घर जाकर लोगों तक पहुंचने के लिए एक आक्रामक अभियान शुरू होने की संभावना है। यहां कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी और प्रदेश चुनाव समिति की बैठक भी हुई।

पार्टी ने इच्छुक उम्मीदवारों से मांगे हैं 10 अक्टूबर तक आवेदन

पार्टी के वरिष्ठ नेता जितेंद्र सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें रणदीप सिंह हुड्डा (सांसद) और वर्षा गायकवाड़, विधायक भी शामिल थे। पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से 10 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि टिकट वितरण में युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वरिष्ठ नेता जितेंद्र सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें रणदीप सिंह हुड्डा (सांसद) और वर्षा गायकवाड़, विधायक भी शामिल थे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि टिकट वितरण में युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

काशी विद्यापीठ के राजनीति विज्ञान के पूर्व प्रोफेसर राजवीर सिंह कहते हैं कि,

