Rafael Nadal becomes father: राफेल नडाल बने पिता, पत्नी मारिया ने दिया पहले बच्चे को जन्म

Tennis

oi-Antriksh

राफेल नडाल बने पिता (Rafael Nadal becomes father): स्पेन के दिग्गज टेनिस स्टार राफेल नडाल शनिवार को पिता बन गए हैं। 8 अक्टूबर को उनकी पत्नी मारिया फ्रांसिस्का परेलो ने बच्चे को जन्म दिया है। यह राफेल नडाल का पहला बच्चा है। इससे पहले जून में नडाल ने इस बात की पुष्टि की थी कि उनकी पत्नी गर्भवती हैं। (फोटो सौजन्य- Maria Francisca Perello इंस्टाग्राम)

नडाल और मारिया 19 अक्टूबर 2019 को शादी के बंधन में बंध गए थे। तीन साल के बाद ये उनके रिश्तों में नया पड़ाव आया है।

स्पेन के जाने-माने क्लब रियल मैड्रिड ने अपनी आधिकारिक सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल पर नडाल और उनकी पत्नी को बधाई दी।

फुटबॉल क्लब ने लिखा, हमारे सम्मानित मेंबर राफेल नडाल और मारा परेल को उनकी पहले बच्चे के जन्म के लिए बधाईयां। हम इस खुशी के पल पर आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट।

डेविड मिलर की 'बेटी' का निधन, 5 साल की उम्र में छोड़ी दुनिया, शेयर किया दर्द भरा VIDEO

नडाल इस समय मौजूदा एटीपी रैंकिंग्स में नंबर दो पर विराजमान हैं। उनके पास अपने हमवतन कार्लोस अल्काराज को पीछे छोड़ने का भरपूर अवसर है। वे ऐसा इस साल के अंत तक कर सकते हैं। राफेल नडाल ने हाल में लंदन में लेवर कप खेला था जहां उन्होंने महान रोजर फेडरर के साथ टीम बनाई थी। यह टीम जीत नहीं सकी थी लेकिन नडाल और फेडडर की जुगलबंदी की यादें अभी तक ताजा हैं। नडाल उस अवसर पर रोजर की विदाई पर आंसू बहाते भी देखे गए थे और यह तस्वीर खेल की दुनियां में सबसे महान फोटो में से एक के तौर पर वायरल हुई थी।

राफेल नडाल ने इस साल की शुरुआत ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीतने के साथ की थी, उसके बाद उन्होंने फ्रेंच ओपन में भाग लिया और अपने करियर में इसको 14वीं बार जीता। हालांकि चोट के चलते, उनको विंबलडन 2022 के सेमीफाइनल से अपना नाम वापस लेना पड़ा। इसके बाद वे यूएस ओपन 2022 में फ्रांसिस टायाफे से हारकर बाहर हो गए थे।

36 साल के नडाल टेनिस की दुनिया में सबसे महान खिलाड़ियों में एक हैं। उन्होंने अब तक पुरुष टेनिस में सबसे ज्यादा बार (22) ग्रेंड स्लैम खिताब जीते हैं जिसमें 14 बार फ्रेंच ओपन, दो बार ऑस्ट्रेलिया ओपन, दो विंबलडन और चार यूएस ओपन खिताब शामिल हैं।

English summary

Rafael Nadal becomes father of first child with his wife Maria Francisca Perello whom he married in 2019, read more here