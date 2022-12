अर्जेंटीना पहुंचे वर्ल्ड कप विजेता कप्तान मेसी, दीवाने फैंस ने किया गर्मजोशी से स्वागत- VIDEO

अर्जेंटीना की टीम वतन वापस लौट गई है जहां सड़कों पर मानों पूरे देश की भीड़ उमड़ आई है. जश्न का बड़ा सुंदर माहौल है. मेसी जहाज से उतरने वाले खिलाड़ियों में पहले थे. उनको देखते ही भीड़ ने मेसी-मेसी के नारे शुरू कर दिए।

लियोन मेसी और अर्जेंटीना की टीम विश्व कप जीतकर अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स लौट आए हैं। मेसी एक सपना पूरा करके देश वापस लौटे हैं जो केवल उनका ही नहीं अर्जेंटीना का भी ख्वाब था। ये देश 1986 के बाद वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो पाया और ये मेसी का अंतिम वर्ल्ड कप था। मेसी लुसैल स्टेडियम में शो के स्टार भी थे क्योंकि उन्होंने ही फाइनल का पहला गोल पेनल्टी से 23वें मिनट में किया। फिर एंजेल डि मारिया ने 36वें मिनट में बढ़त को बढ़ा दिया।

2018 चैंपियंस फ्रांस द्वारा जवाबी हमले से पहले अर्जेंटीना पूरी तरह से नियंत्रण में लग रहा था लेकिन एम्बाप्पे ने भी पेनाल्टी के सहारे एक गोल करके पहले फ्रांस की लीड को कम किया और फिर एक शानदार गोल दागकर मामला बराबर कर दिया। फिर मेसी ने 108वें मिनट में फिर से गोल कर अर्जेंटीना को एक बार फिर बढ़त दिलाई। लेकिन एम्बाप्पे ने 118वें मिनट में एक बार और पेनाल्टी में गोल में तब्दील कर दिया। जाहिर है उसके बाद पेनल्टी शो स्टार्ट हुआ जहां मेसी एंड कंपनी विजेता बनकर उभरी।

टीम अब मंगलवार की सुबह अपने देश पहुंच गई है और एक बहुत बड़ी विक्टरी परेड में शामिल होगी। प्रशंसक अपने नायकों का स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट की है जहां पर फैंस बड़े जश्न के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

मेसी ने भी अर्जेंटीना पहुंचने के बाद कहा कि वे फैंस का क्रेज देखने के लिए उत्सुक हैं। स्कालोनी और मेसी विमान से उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। इस दौरान भावना से भरा एक अनूठा स्वागत किया गया। लाखों लोग विश्व चैंपियनों की प्रतीक्षा कर रहे थे। समूचा अर्जेंटीना मानों गलियों में उमड़ रहा था जहां पर मेसी, मेसी और अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के नारे लगाए जा रहे थे। अर्जेंटीना के लोग फुटबॉल के जुनूनी फैंस होते हैं।

