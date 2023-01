इटली के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी जियानलुका वियाली का निधन, 59 मैच में दागे थे इतने गोल

Former footballer Gianluca Vialli death: इटली के पूर्व फुटबॉलर जियानलुका वियाली अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन की खबर से पूरा फुटबॉल जगत शोक में डूब गया है।

Football

oi-Amit Kumar

Former footballer Gianluca Vialli death: इटली के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी जियानलुका वियाली का 58 साल की उम्र में निधन हो गया है। जियानलुका वियाली को साल 2017 में कैंसर का पता चला था। कैंसर के कारण ही उनकी डेथ हुई है। अपने फुटबॉल करियर में उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए थे। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले के बाद अब जियानलुका वियाली ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया है। (फोटो सोर्स- इंस्टाग्राम)

6 जनवरी 2023 को हुआ निधन

इटली के फुटबॉल महासंघ ने शुक्रवार को जियानलुका वियाली के निधन की खबर दी। जियानलुका वियाली की डेथ की खबर मिलने के बाद से ही फुटबॉल फैंस सोशल मीडिया पर अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। फैंस सोशल मीडिया पर अपने पसंदीदा फुटबॉलर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जियानलुका वियाली ने अपने करियर में इटली की नेशनल टीम के लिए कुल 59 मैच खेला था।

लंबे समय तक बीमारी से लड़ते रहे

पेनक्रियाज कैंसर के कारण उनका निधन हुआ है। 2017 में पहली बार उन्हें इनकी जानकारी मिली, लेकिन एक साल इलाज के बाद वह काफी हद तक ठीक हो गए थे। पर साल 2021 में एक बार फिर यह जानलेवा बीमारी उन पर हावी हो गई। एक साल तक उन्होंने फिर इससे लड़ाई की, लेकिन अंत में आकर वह इससे हार गए। 6 जनवरी 2023 कोइस बीमारी के कारण वह दुनिया को अलविदा कह गए।

Devastated to hear the news 😢 RIP Luca - a fabulous career and a great fella. A wonderful life has been cut short. I am well and truly gutted 😢 Gianluca Vialli it was an honour to have known you pic.twitter.com/hoc8hP80b6