‘काश तुम और खेल पाते’, बेन स्टोक्स के ODI रिटायरमेंट पर इमोशनल हुए Yuvraj Singh

बेन स्टोक्स के वनडे रिटायरमेंट पर युवराज सिंह ने भी उनके लिए काफी इमोशनल ट्वीट किया। युवी ने लिखा, ''शानदार वनडे करियर के लिए शाबाश बेन स्टोक्स। वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर, जो किसी भी टीम के लिए अनमोल है। लेकिन आपने जल्द रिटायरमेंट ले ली। काश तुम और वनडे इंटरनेशनल मैच खेल पाते। कोई बात नहीं अपने बाकी करियर का मजा लेना दोस्त। गुड लक और शुभकामनाएं।''

Well done on a fabulous ODI career @benstokes38 ! A world-class all-rounder who's an asset for any side. Retired too soon! I feel you had a lot more ODI fuel left in you 🔥 nonetheless enjoy the rest of your career mate! Good luck and best wishes 🙌🏻