जब दिल्ली और मुंबई के बीच होगी टक्कर तो इन 3 खिलाड़ियों पर रहेगी सबकी नजरें

Cricket

oi-Rahul Singh

नई दिल्ली। मुंबई इंडियंस 27 मार्च को मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ भिड़ेगी। मुंबई को घरेलू मैदान होने का फायदा रहेगा तो वहीं दिल्ली हर हाल में जीत के साथ सीजन की शुरूआत करना चाहेगा। दोनों टीमों के पास कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच विजेता साबित हो सकते हैं। लेकिन फिर भी तीन ऐसे खिलाड़ी हैं जिनपर सबकी नजरें रहेंगी। आइए जानें-

