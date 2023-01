Urvashi Rautela पर भड़के फैंस, कहा- ऋषभ पंत का मानसिक उत्पीड़न करना बंद करो, अगर तुम्हारे साथ...

Urvashi Share Instagram story on pant: ऋषभ पंत कार एक्सीडेंट के बाद लंबे समय तक क्रिकेट के मैदान से दूर रह सकते हैं। इस एक्सीडेंट ने पंत के करियर पर गहरा असर छोड़ा है।

Urvashi Share Instagram story on pant: भारतीय क्रिकेट टीम के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का 30 दिसंबर को कार एक्सीडेंट हो गया था। इस कार एक्सीडेंट में ऋषभ पंत बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। हादसा इतना दर्दनाक था कि इसमें पंत की जान भी जा सकती थी, लेकिन मौके पर कुछ लोगों ने आकर पंत को जलती कार से निकालकर अस्पताल पहुंचा दिया। पंत की कार एक्सीडेंट की खबर के बाद से ही पूरे देशभऱ से उनके लिए दुआएं और प्रार्थना की जाने लगी।

उर्वशी रौतेला ने शेयर किया फोटो

बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला का नाम अक्सर ऋषभ पंत के साथ जुड़ता रहा है। इन दोनों के बीच लंबे समय से कोई ना कोई विवाद देखने को मिलता रहा है। ऋषभ पंत की एक्सीडेंट के बाद उर्वशी रौतेला एक बार फिर चर्चाओं में आ गई है। दरअसल, रौतेला ने पंत को लेकर एक ऐसा पोस्ट किया जिसे देख फैंस भड़क गए। जिस अस्पताल में पंत का इलाज किया जा रहा है, उर्वशी ने वहां की तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है।

Urvashi Rautela's stalking of Rishabh Pant continues. Creepy madness. pic.twitter.com/e5VPugAU6o — Khalid Baig (@KhalidBaig85) January 6, 2023

फैंस कर रहे हैं ट्रोल

ऋषभ पंत और उर्वशी रौतेला के बीच कोई अफेयर नहीं है। इस बात को एक्ट्रेस खुद भी कंफर्म कर चुकी हैं। इसके बावजूद वह लगातार पंत के जरिए अपनी पब्लिसिटी पाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। उर्वशी की इन हरकतों को देखकर फैंस उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। एक फैन ने लिखा कि यह लड़की अपने प्रचार के लिए ऋषभ पंत का इस्तेमाल कर रही हैं। मुंबई के कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल की तस्वीर को जैसे ही उर्वशी ने शेयर किया फैंस ने उन्हें निशाने पर ले लिया। फैंस के मुताबिक उर्वशी पंत का मानसिक उत्पीड़न कर रही हैं। अगर कोई लड़का उनके साथ ऐसा करता तो...

If you feel this is absolutely sick & @UrvashiRautela needs to be finally called out for it, please tag her and say #GetWellSoonUrvashi RT pic.twitter.com/ms8RKm2ZCG — Deepika Narayan Bhardwaj (@DeepikaBhardwaj) January 5, 2023

This is simply mental harassment or does she need a Psychiatrist?

If in place of her #RishabhPant did something like this he would have been behind the bars and rn everyone would have been walking with placards

Do men don't have Rights?#UrvashiRautela

Cheap publicity pic.twitter.com/sf13e5RfQg — KARTIK VIKRAM (@iamkartikvikram) January 5, 2023

Never seen such a shameless lady, just using Rishabh pant 's name for attention nd engagement.#Urvashirautela pic.twitter.com/JkseL6ZMnI — Akshat (@AkshatOM10) January 6, 2023

#UrvashiRautela Posts Pic Of Mumbai Hospital Where #RishabhPant Is Admitted Rishabh Pant to Urvashi Rautela : pic.twitter.com/iWV53hdojo — Dr. Ashish Belwal (@drsuperstar1680) January 6, 2023

क्रिकेटर संग अफेयर की खबरों पर उर्वशी ने कही थी यह बात

कुछ दिन पहले ही ऋषभ पंत के साथ अपने रिश्तों पर उर्वशी ने साफ किया था कि इन दोनों के बीच कुछ नहीं है। उन्होने कहा था कि मेरे और ऋषभ पंत के बीच कोई अफेयर नहीं है। हर आरपी के नाम वाला शख्स पंत ही नहीं होता है। एक इंट्रव्यू में उन्होंने बताया था कि आरपी मेरे को-एक्टर हैं और उनका नाम राम पोथिनेनी है। मुझे तो यह पता भी नहीं था कि ऋषभ पंत को भी आरपी ही कहते हैं। ऐसे में अब उर्वशी की हरकतों को देखकर फैंस के उनके बयान पर भी शक हो रहा है।

