Women World Cup: महिला वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत को दुनिया का सलाम

क्राइस्टचर्च, 3 अप्रैल: ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हेली ने 170 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में 7वीं बार चैम्पियन बनाया है। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को इस मुकाबले में 71 रनों से मात दे दी। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क की पत्नी एलिसा हीली ने 138 गेंदों पर 170 रनों की पारी खेली जिसकी बदौलत आस्ट्रेलिया की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 356 रनों का स्कोर खड़ा किया था और इंग्लैंड की टीम को केवल 285 रनों पर ही समेट दिया। इंग्लैंड की टीम 44 ओवर में ही आउट हो गई और आस्ट्रेलिया की टीम सातवीं बार विश्व चैंपियन बनने में कामयाब रही।

हालांकि इंग्लैंड की खिलाड़ी नटाली साइवर ने 90 गेंदों में एक शतक पूरा किया। जब इंग्लैंड का आखिरी विकेट 44वें ओवर में 285 रन पर गिरा तो साइवर नाबाद 148 रन बनाकर पवेलियन लौंटी।

हीली ने एक विश्व कप फाइनल मुकाबले में सर्वाच्च निजी स्कोर बनाया है जो पहले एडम गिलक्रिस्ट के नाम था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर गिलक्रिस्ट ने श्रीलंका के खिलाफ 2007 में 149 रन बनाए थे।

महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में आस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड बड़ा ही शानदार रहा है। उन्होंने 1973 में खेले गए विश्व कप के फाइनल में पहुंचने में कामयाबी हासिल की थी। 1978 में ऑस्ट्रेलिया की टीम विजेता बनी और उसके बाद 1982 में भी यह टीम विश्व विजेता बनकर उभरी। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम का डंका इस तरह से सर चढ़कर बोला कि कंगारू महिला टीम ने 1988 का विश्व कप जीता। 1993 के वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल तक पहुंचे और फिर 1997 के वर्ल्ड कप को एक बार फिर से जीतकर दुनिया में अपनी छाप छोड़ दी।

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 Looks like Australia might need a bigger trophy cabinet 😉#CWC22 pic.twitter.com/NJBBoon5Wl — ICC (@ICC) April 3, 2022

2000 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने फिर से फाइनल का सफर तय किया और 2005 में उन्होंने फाइनल में पहुंचकर ट्रॉफी को हासिल कर लिया। 2009 के वर्ल्ड कप में आस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल तक पहुंची थी और उसके बाद अगले विश्वकप में उन्होंने फिर से अपने आप को विजेता बना दिया। 2017 के वर्ल्ड कप में भी आस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम सेमीफाइनल तक पहुंची और अब 2022 के विश्व कप में इंग्लैंड को 71 रनों से हराकर सातवीं बार महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के विजेता बन चुके हैं।

2015 🏆

2022 🏆 Just two champions in one frame 📸#CWC22 pic.twitter.com/IXzQmh3oUv — ICC (@ICC) April 3, 2022

इस प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलिया को बधाई देने का तांता लग चुका है।

IPL फ्रेंचाइजी ने भी ऑस्ट्रेलिया को बधाई दी है-

This young woman just hit the highest ever individual score in an ODI World Cup final (170), overtaking Adam Gilchrist's 149 against Sri Lanka back in 2007. Take a bow, @ahealy77 👊 #CWC22 pic.twitter.com/DzuirtYvdR — Cricket Australia (@CricketAus) April 3, 2022

इस प्रतियोगिता में 30 दिन में 31 मुकाबले खेले गए जिसमें 11 शतक लगाए गए। चार बार 300 रनों का स्कोर पार हुआ और कुछ मुकाबलों में मामला फाइनल ओवर तक खींचा।

