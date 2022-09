पूर्व जस्टिस एल नागेश्वर राव को SC की तरफ से मिली बड़ी जिम्मेदारी, IOA के चुनाव के लिए तैयार करेंगे रोड मैप

Cricket

नई दिल्ली, 22 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व एससी न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के चुनाव कराने और देश में ओलंपिक खेलों के भविष्य के लिए एक रोड मैप तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एल नागेश्वर राव को को नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया है।

15 दिसंबर 2022 तक तैयार करें रोड मैप

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति राव से कहा कि वह संविधान में संशोधन और 15 दिसंबर 2022 तक चुनाव कराने के लिए रोड मैप तैयार करें। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ के मौजूदा महासचिव राजीव मेहता और ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष आदिले सुमरिवाला को भी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ 27 सितंबर की बैठक में भाग लेने को कहा है।

