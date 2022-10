'हमेशा एक प्रशासक बनकर नहीं रह सकता', सौरव गांगुली ने बताया अब आगे क्या करने जा रहे हैं

Cricket

oi-Antriksh

बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली बोर्ड से अपनी विदाई की राह पर हैं क्योंकि रोजर बिन्नी उनकी जगह लेने के लिए तैयार हैं। बताया गया था कि गांगुली अभी पद पर बने रहना चाहते थे लेकिन उनको बाकी मेंबर से वैसा सहयोग नहीं मिला जैसा वे चाहते थे। अभी बीसीसीआई की ओर से गांगुली की विदाई पर आधिकारिक बयान आना बाकी है लेकिन गांगुली ने पुष्टि कर दी है कि वे कुछ और काम करने आगे बढ़ेंगे।

English summary

Sourav Ganguly looking forward for other big things, says you can not be an administrator forever. Now Roger Binny is all set to replace him soon.