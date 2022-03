'छल हुआ मेरे साथ', धोनी ने खेली धमाकेदार पारी तो सोशल मीडिया पर मचा शोर

Cricket

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 15वें सीजन के पहले मैच में महेंद्र सिंह धोनी का धमाल देखने को मिला। कोलकाता नाईट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ मैच के दाैरान धोनी ने 38 गेंदों में नाबाद 50 रन ठोक दिए, जिसमें 7 चाैके व 1 छक्का शामिल रहा। उनकी इस पारी के दम पर ही चेन्नई की टीम 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 131 रन बना सकी। धोनी की इस पारी के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रिया आने लगीं।

40 साल के हो चुके धोनी को शुरू में रन बनाने में काफी परेशानी हुई। शुरूआती समय में पहले 15 रन 25 गेंद में बनाए, लेकिन अगले 35 रन सिर्फ 13 गेंद में बना दिए। भले ही उनकी उम्र ज्यादा नहीं हो, लेकिन धोनी ने आखिरी के तीन ओवर तक विकेट बचाकर और फिर ताबड़तोड़ शॉट खेले। उन्होंने रसेल के 18वें ओवर में 3 चौके जड़े और यहीं से खेल का पासा पलट दिया। धोनी ने 20वें ओवर की पांचवीं गेंद पर 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया और टीम को 131 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। धोनी और जडेजा ने आखिरी 18 गेंदों में कुल 47 रन बनाए।

इसी के साथ धोनी ने एक खास रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। वो आईपीएल इतिहास में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए। उन्होंने केकेआर के खिलाफ 40 साल 262 दिन की उम्र में पचासा ठोका। बता दें कि आईपीएल में फिफ्टी जड़ने वाले सबसे उम्रदराज क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट हैं, जिन्होंने 41 साल 181 दिन की उम्र में अर्धशतक लगाया था।

