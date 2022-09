सैमसन बोले, मैं किसी भी नंबर पर बैटिंग कर सकता हूं, मुझे एक रोल के लिए खेलने वाला नहीं कह सकते

Cricket

oi-Rajat Gupta

नई दिल्ली, 21 सितंबर: टी20 विश्वकप लिए बीसीसीआई ने हाल ही में 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान किया था। इस स्क्वॉड में संजू सैमसन को मौका नहीं मिला था। उनके फैंस इस बात से खासे नाराज हो गए थे। इसके बाद न्यूजीलैंड ए के खिलाफ संजू सैमसन को भारत ए की कप्तानी सौंपी गई थी। अब संजू सैमसन ने कहा है कि उन्होंने पिछले कुछ सालों में खुद को ऐसे तैयार किया है कि कोई उन्हें एक रोल के लिए खेलने वाला खिलाड़ी नहीं कह सकता है।

English summary

Sanju Samson said I can bat at any number cant call me one who plays for one role