Sachin Tendulkar: सेमीफाइनल में टीम इंडिया की हार के बाद सचिन तेंदुलकर ने पहली बार तोड़ी चुप्पी, कही ये बात

Cricket

oi-Ankur Singh

Sachin Tendulkar on Team India Loss: इंग्लैंड के हाथों विश्वकप के सेमीफाइनल में 10 विकेट से हार के बाद भारतीय टीम का विश्वकप में सफर खत्म हो गया है। जोस बटलर और एलेक्स हेल्स ने जिस तरह से पहले विकेट के लिए 170 रनों की साझेदारी की उसके सामने भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से बेबस नजर आए। जिस तरह से भारतीय टीम को सेमीफाइनल मुकाबले में हार का मुंह देखना पड़ा उसके बाद हर तरफ टीम की आलोचना हो रही है। इस बीच दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भारत की हार के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। जिस तरह से सचिन तेंदुलकर ने भारत की हार पर अपनी प्रतिक्रिया दी है उसकी लोग काफी तारीफ कर रहे हैं।

इसे भी पढ़ें- विश्वकप में भारत की हार से नाराज वीरेंद्र सहवाग, बोले- अगले विश्वकप में 2-3 चेहरे नजर नहीं आने चाहिए

T20 World Cup 2022: Virat Kohli ने दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में रचा इतिहास | वनइंडिया हिंदी *Cricket

हार के बाद भारतीय टीम के समर्थन में सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया है। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करके लिखा, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ इसी तरह से जीवन के भी दो पहलू होते हैं। अगर हम टीम की जीत का जश्न मनाते हैं और उसे अपनी जीत मानते हैं उसी तरह हमे अपनी टीम की विफलताओं को भी लेना चाहिए। जीवन में दोनों ही चीजें आती हैं और हमे इसी तरह से इसे लेना चाहिए। सचिन तेंदुलकर के इस ट्वीट पर लाखों लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। लोग सचिन तेंदुलकर की सधी हुई प्रतिक्रिया की तारीफ कर रहे हैं।

जिस तरह से सचिन ने टीम इंडिया का समर्थन किया है, कुछ इसी तरह से क्रिकेट के हर फैन को भारतीय टीम का समर्थ करना चाहिए। कोई भी खिलाड़ी या टीम हारने के लिए नहीं खेलती है। मैदान में कोई एक खास दिन किसी भी टीम के लिए बुरा हो सकता है। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर टीम इंडिया की ट्रोलिंग हो रही है उसे कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता है। केएल राहुल पर भी लोग काफी सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्होंने टूटे दिल का इमोजी शेयर किया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि सेमीफाइनल में हार के बाद हर खिलाड़ी किस मानसिक स्थिति से गुजर रही है।

A coin has two sides, so does life.

If we celebrate our team’s success like our own then we should be able to take our team's losses too…

In life, they both go hand in hand.#INDvsENG