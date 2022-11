IPL 2023: RCB के फैंस को मिली बड़ी खुशखबरी, कोहली की टीम में 'मिस्टर 360 डिग्री' की वापसी

Cricket

oi-Amit Kumar

AB de Villiers Return To RCB: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली आईपीएल में सालों से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेलते आ रहे हैं। पिछले सीजन विराट कोहली ने टीम की कप्तानी नहीं की थी। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने आरसीबी की कमान संभालने का काम किया था। फाफ डु प्लेसिस इस साल भी आरसीबी के लिए कप्तानी करते नजर आएंगे। वहीं टीम के पूर्व खिलाड़ी एबी डिविलियर्स को लेकर भी चर्चाओं का माहौल गर्म है।

डिविलियर्स की होगी आरसीबी में वापसी

क्रिकेट के मिस्टर 360 डिग्री एबी डिविलियर्स ने आईपीएल में साल 2011 के बाद से ही आरसीबी के लिए कई अहम पारियां खेलने का काम किया है। एबी डिविलियर्स को लेकर ऐसी बातें सामने आ रही थी कि वह एक बार फिर आरसीबी के खेमे में दिखाई दे सकते हैं। एबी डिविलियर्स कुछ दिन पहले ही भारत आए थे और इस दौरान उन्होंने अपनी पुरानी टीम आरसीबी के ऑनर से मुलाकात भी की थी।

Abraham Benjamin de Villiers Forever! ❤️#OnThisDay last year, the man who brought joy to millions of cricket fans, our favourite superhero, @ABdeVilliers17, announced his retirement from all forms of cricket. But… he’ll be back in Bengaluru soon!#PlayBold #ABForever pic.twitter.com/y7PnHSAWlf