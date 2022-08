'पाकिस्तान के खिलाफ जड़ेंगे अर्धशतक तो सबकी बोलती हो जाएगी बंद', रवि शास्त्री ने जताया कोहली पर भरोसा

Cricket

oi-Amit K U

नई दिल्ली, 23 अगस्त। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली अपने फॉर्म की वजह से इन दिनों आलोचनाएं झेल रहे हैं। विराट कोहली की बल्लेबाजी को लेकर क्रिकेट के बड़े-बड़े दिग्गज सवाल खड़े कर रहे हैं। कोई कोहली के तकनीक पर सवाल कर रहा है तो किसी का मानना है कि विराट का टाइम बित चुका है। हालांकि, भारतीय टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री को अभी भी विराट कोहली पर पूरा भरोसा है।

English summary

Ravi Shastri ahead of IND vs PAK said Just one big innings from Virat Kohli and many mouths will be shut