चीफ सिलेक्टर शाहिद अफरीदी हुए सरफराज अहमद की 'धड़कन-मीटर तोड़ने वाली' पारी से खुश

पाकिस्तान की टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट के दौरान पहली पारी में बढ़िया वापसी की जिसका क्रेडिट पूर्व कप्तान सरफराज अहमद की वापसी पारी और मौजूदा कप्तान बाबर आजम की साझेदीरी को जाता है।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) में बड़े फेरबदल के बाद टीम पहली सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रही है जहां उन्होंने कराची में अच्छी शुरुआत की है। इस दौरान पाकिस्तान ने पहली पारी में 438 रन बनाए जहां सबसे बड़ा आकर्षण 35 साल के सरफराज अहमद की वापसी रही। वो सरफराज अहमद जो एक समय टीम के कप्तान थे लेकिन खराब फॉर्म और बुरे वक्त ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। वे टीम से ऐसे बाहर हुए कि शायद ही किसी को वापसी की उम्मीद थी लेकिन शाहीद अफरीदी के तहत काम कर रहे नए सिलेक्शन पैनल ने पूर्व कप्तान को मौका दिया और सरफराज ने भी दोनों हाथों से इसे भुनाते हुए 86 रनों की पारी खेली।

शाहिद अफरीदी खुश

इस प्रदर्शन से पीसीबी के अंतरिम मुख्य चयनकर्ता शाहिद अफरीदी खुश हैं और उन्होंने कहा है कि सरफराज अहमद ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली पारी में अर्धशतक जमाकर अपने चयन को सही साबित किया। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रह चुके शाहिद ने ट्विटर पर सरफराज और बाबर आजम को उनकी पारी के लिए बधाई दी। बाबर आजम ने 280 गेंदों पर 161 रनों की बड़ी पारी खेली थी।

अफरीदी ने कहा, 'आज पाकिस्तान के प्रदर्शन से खुश हूं, विकेट जल्दी गंवाने के बाद शानदार वापसी की। एक और बेहतरीन पारी के लिए बाबर की विशेष तारीफ। सरफराज ने अपने चयन को सही साबित किया, दबाव में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया।"

सरफराज अहमद ने दिन का खेल खत्म होने के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जब पाकिस्तान संकट की स्थिति में था तब रन बनाकर वह खुश थे।

