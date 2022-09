पाकिस्तान की वर्ल्ड कप टीम देख फूटा मोहम्मद आमिर का गुस्सा, चयनकर्ताओं को लताड़ा

Cricket

oi-Amit K U

नई दिल्ली, 15 सितंबर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गुरुवार शाम यानी 15 सितंबर को वर्ल्ड कप की टीम का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तानी चयनकर्ताओं ने एशिया कप में खेलने वाले अधिकतर खिलाड़ियों पर ही वर्ल्ड कप के लिए दांव लगाया है। पाकिस्तान की टीम पिछले कुछ समय से मिडल ऑर्डर में संघर्ष कर रही है। इसके बावजूद टीम में किसी भी तरह का कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है।

'मन करता था मैं दौड़कर जाऊं और बालकनी से कूद जाऊं', जब परेशान होकर रॉबिन उथप्पा करना चाहते थे आत्‍महत्‍या

मोहम्मद आमिर का फूटा गुस्सा

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर अपनी इस टीम को देखकर बेहद निराश नजर आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर टीम सेलेक्शन पर सवाल खड़े कर दिए। मोहम्मद आमिर के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चयनकर्ता कुछ खिलाड़ियों पर अधिक ही मेहरबान है। अपना गुस्सा जाहिर करते हुए मोहम्मद आमिर ने ट्विटर पर लिखा, मुख्य चयनकर्ताओं का चीप सेलेक्शन।

सोशल मीडिया पर फैंस भी जाहिर कर रहे गुस्सा

मोहम्मद आमिर के अलावा कुछ पाकिस्तानी फैंस भी इस टीम की आलोचना कर रहे हैं। फैंस के मुताबिक पाकिस्तान के पास मजबूत बॉलिंग लाइन अप है। टॉप थ्री के बल्लेबाज भी अच्छे हैं, लेकिन मिडल ऑर्डर कंफ्यूजिंग लग रही है जो उनकी हार का कारण बन सकती है। कुछ फैन पीसीबी द्वारा चुनी गई ये 15 सदस्यीय टीम का सेलेक्शन बेहद खराब बता रहे हैं और लगातार उसकी आलोचना कर रहे हैं।

It's looks pretty strong squad of Pakistan for T20 world cup ..i need to see how Haider Ali perform in pressure game ..he is batsman who solve the mystery of middle order #T20WorldCup2022