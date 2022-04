'Kaun Pravin Tambe': कौन है 41 साल की उम्र में IPL में डेब्यू करने वाले प्रवीण तांबे? रूला देगी सच्ची कहानी

Cricket

नई दिल्ली, 05 अप्रैल। अभिनेता श्रेयस तलपड़े की फिल्म 'कौन प्रवीन तांबे' ने OTT पर धमाल मचा दिया है। फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों की काफी तारीफें मिल रही हैं। जहां इस फिल्म ने एक्टर श्रेयस को फिर से अपने पैर जमाने का मौका दिया है, वहीं दूसरी ओर इस फिल्म के जरिए क्रिकेटर प्रवीन तांबे जबरदस्त चर्चा में आ गए हैं। इसलिए हर कोई जानने को बेकरार है कि आखिर सच में प्रवीन तांबे हैं कौन?

चलिए जानते हैं प्रवीण तांबे?

Pravin Vijay Tambe (born 8 October 1971) made his IPL debut at the age of 41 and became the oldest ever IPL debutant.[2] During the time when he was picked for IPL, he had never played professional cricket.'Kaun Pravin Tambe' Film is based on his life. Shreyas Talpade played lead role.