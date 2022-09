World Cup Final में नॉन स्ट्राइकर को ऐसे रन आउट करना पड़ा तो? बटलर ने बताया फिर वह क्या करेंगे

Cricket

नई दिल्ली, 29 सितंबर: क्रिकेट की दुनिया में जिस विकेट से मांकड को हर घर पर जाना पहचाना नाम बनाया वह था 2019 में आईपीएल के दौरान जोस बटलर का विकेट। जोस बटलर राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेल रहे थे और अश्विन पंजाब किंग्स का हिस्सा था। अश्विन ने बटलर को गेंदबाजी से पहले ही क्रीज छोड़ता हुआ पाया और तपाक से मांकड कर दिया। जाहिर है बटलर नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे। तब से अब तक क्रिकेट में कुछ बदलाव हो चुके हैं और मांकड को रन आउट बना दिया गया है। उस समय बटलर अश्विन पर झल्ला पड़े थे और दुनिया भर से भारतीय ऑफ स्पिनर के लिए आलोचना का दौर चल पड़ा था।

