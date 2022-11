Jio Cinema पर फुटबॉल वर्ल्ड कप Live देख भड़के फैंस, स्ट्रीमिंग में आई दिक्कत तो कंपनी को मांगनी पड़ी माफी

Cricket

oi-Amit Kumar

FIFA World Cup 2022 Live Streaming Jio Cinema: फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का आगाज किया जा चुका है। रविवार 20 नवंबर को पहले मैच में इक्वाडोर ने कतर को 2-0 से हराकर जीत के साथ लीग का आगाज किया। इक्वाडोर की तरफ से कप्तान इनर वेलेंसिया ने दो गोल किए और इसकी बदौलत ही टीम को जीत मिली। लेकिन फुटबॉल वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में फैंस को काफी परेशानियों का समना करना पड़ा है।

सोशल मीडिया पर फैंस ने जाहिर किया गुस्सा

जियो सिनेमा एप पर फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है। लेकिन फुटबॉल फैंस को लाइव स्ट्रीम के दौरान काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पहले मैच में ही फैंस को लाइव स्ट्रीमिंग में बहुत सारी दिक्कतों से गुजरना पड़ा। जिसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार जियो सिनेमा को ट्रोल किया जा रहा है। फैंस इस पर तरह-तरह के मीम्स बनाने का काम कर रहे हैं।

Rs 600 for a #Voot subscription, only for the service to de-list the tournament after showing its listings for months.

Meanwhile, #JioCinema has the most horrible live telecast experience ever.

Am I the only one who feels cheated?#FIFAWorldCup #QatarWorldCup2022 #WorldCup