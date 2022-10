Irani Cup: लाल गेंद से भी चमके उमरान.. रणजी चैंपियन 98 रन पर ढेर, पुजारा ने बनाया 1 रन

Cricket

स्पोर्ट्स डेस्क, 1 अक्टूबर: आज से ईरानी कप का आगाज हो गया है। राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम 2019-20 की रणजी चैपियन सौराष्ट्र का सामना रेस्ट ऑफ इंडिया से हो रहा है, जहां पहले दिन के शुरुआती 3 घंटों में ही सौराष्ट्र क्रिकेट टीम अपने घरेलू मैदान पर घुटनों पर गिरी। टीम पहली पारी में 100 रन भी नहीं बना पाई और 98 के स्कोर पर ऑल-आउट हो गई।

ईरानी कप की शुरुआत रेस्ट ऑफ इंडिया के कप्तान हनुमा विहारी के टॉस जीतकर गेंदबाजी करने के साथ हुई। सौराष्ट्र की टीम से पहली पारी में बढ़िया प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन पूरी टीम 24.5 ओवर के खेल में 98 पर सिमट गई। शानदार फॉर्म में चल रहे टीम के स्टार खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा भी कुछ कमाल ना दिखा सके और 4 गेंदों में 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

टीम की ओर से स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर धर्मेंद्रसिंह जडेजा ने सबसे ज्यादा 36 गेंदों पर 28 रन बनाए। जडेजा ने आखिरी विकेट के लिए चेतन सकारिया (13) के साथ मिलकर 33 रन जोड़े। रेस्ट ऑफ इंडिया की ओर से बंगाल के युवा तेज गेंदबाज मुकेश कुमार ने 10 ओवर में केवल 23 रन देकर 4 विकेट चटकाए।

मुकेश के अलावा स्पीडस्टार उमरान मलिक और आईपीएल-15 से सुर्खियों में आने वाले तेज 25 वर्षीय पेसर कुलदीप सेन ने 3-3 विकेट अपने नाम किए। उमरान ने 5.5 ओवर में 25 रन खर्च, जबकि कुलदीप ने 7 ओवर में 41 रन लुटाए।

