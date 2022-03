अनुष्का संग विराट ने शेयर की क्यूट सेल्फी, तस्वीर के Background में दिखा कुछ खास

Cricket

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 29 मार्च। आईपीएल सीजन 2022 के वार्म सीजन के बीच आरसीबी प्लेयर विराट कोहली ने अपनी खूबसूरत पत्नी अनुष्का शर्मा संग एक क्यूट कूल सेल्फी शेयर की है, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। इस खूबूसरत सेल्फी में विराट-अनुष्का काफी खुश नजर आ रहे हैं। अनुष्का जहां बिना मेकअप के भी बहुत प्यारी दिख रही हैं वहीं दूसरी ओर विराट कोहली काफी स्मार्ट और डैशिंग नजर आ रहे हैं।

यहां देखें सेेल्फी

English summary

IPL 2022 seson is going on. Virat Kohli shared a cute selfie with Wife Anushka Sharma, something special was seen in the background. here is picture, please have a look.