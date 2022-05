RCB के फैंस के लिए विराट कोहली की भावुक पोस्ट, फिर मिलने की बात कर ली विदा

Cricket

oi-Antriksh

नई दिल्ली, 29 मई: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के स्टार विराट कोहली ने आरसीबी के फैंस के लिए एक भावपूर्ण नोट लिखा है। आरसीबी की टीम इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2022 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ क्वालीफायर 2 हार गई थी जिसके बाद कोहली ने प्रशंसकों और टीम प्रबंधन के लिए पोस्ट लिखी है। कोहली ने आरसीबी मैनेजमेंट और फैंस को धन्यवाद देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और अपने आईपीएल 2022 अभियान की तस्वीरें भी पोस्ट कीं।

कोहली ने लिखा, "कभी-कभी आप जीतते हैं, और कभी-कभी आप नहीं करते हैं, लेकिन 12वीं मैन आर्मी (फैंस), आप शानदार रहे हैं, हमेशा हमारे पूरे अभियान में हमारा समर्थन करते हैं। आप क्रिकेट को खास बनाते हैं। सीखना कभी बंद नहीं होता है।"

"मैंनेजमेंट, सपोर्ट स्टाफ और इस अद्भुत फ्रैंचाइजी का हिस्सा बनने वाले सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। अगले सीजन में मिलते हैं।"

A big thanks to the management, support staff and all the people who are part of this amazing franchise. See you next season ❤️ @RCBTweets #PlayBold (2/2)