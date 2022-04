बटलर की तूफानी पारी को लेकर बने जबरदस्त मीम, सोशल मीडिया पर लोगों ने कोहली को किया ट्रोल

नई दिल्ली, अप्रैल 22। इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर का बल्ला आईपीएल में खूब बोल रहा है। शुक्रवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के इस खिलाड़ी ने इस सीजन का तीसरा और लगातार दूसरा शतक जड़ दिया। बटलर ने तूफानी पारी खेलते हुए 65 गेंदों में 116 रन जड़ दिए। इस पारी में उन्होंने 9 चौके और 9 छक्के लगाए। बटलर की इस पारी के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने कई फनी मीम्स बनाने शुरू कर दिए। इस दौरान लोगों ने विराट कोहली को भी ट्रोल करना शुरू कर दिया।

विराट कोहली क्यों हुए ट्रोल?

आपको बता दें कि विराट कोहली का बल्ला आईपीएल में अभी तक पूरी तरह शांत है। कोहली के साथ-साथ रोहित शर्मा का फॉर्म भी खराब चल रहा है। आईपीएल का यह सीजन लगभग आधा बीत चुका है और इन दोनों ही खिलाड़ियों के बल्ले से अभी तक रन नहीं निकले हैं। वहीं बटलर इस सीजन का तीसरा और लगातार दूसरा शतक जड़ चुके हैं।

बटलर के शतक के बाद सोशल मीडिया पर बनने वाले मीम्स

Jos Buttler is literally in a league of his own this season, 3rd century for him today #IPL2022 #DCvsRR #JosButtler pic.twitter.com/KsAhXuPN7z — Mohak Kamat (@buttachickin) April 22, 2022

बटलर की पारी पर दिग्गजों ने क्या कहा

- पूर्व भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने बटलर की पारी को लेकर कहा है, 'जोस बटलर का नाम जोश बटलर होना चाहिए। आज की पारी उनकी अविश्वसनीय है, मुझे लगता है कि मैच अभी बाकि है।

- सचिन के अलावा बटलर की पारी को लेकर इरफान पठान ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि विराट कोहली के बाद एक सीजन में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बटलर के नाम हो गया है, आज शानदार बैटिंग की।

Jos Buttler ka naam Josh Buttler hona chahiye! Incredible hitting by him and @rajasthanroyals. This is a belter of a wicket and I have a feeling that the match is wide open.#DCvRR pic.twitter.com/Bzh3DcAroy — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) April 22, 2022

Jos Buttler is after Virat Kohli’s record of highest runs in one season. Flawless batting. — Irfan Pathan (@IrfanPathan) April 22, 2022

