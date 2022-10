SA के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित, पृथ्वी शॉ को जगह नहीं मिलने से नाराज हैं फैंस

वनडे टीम में शॉ को जगह नहीं मिलने से उनके चाहने वाले खासे नाराज हैं। उनका पूछा है कि इस टीम में पृथ्वी को जगह क्यों नहीं मिली है। टीम में शिखर धवन, शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में तीन सलामी बल्लेबाजों को जगह दी गई है। वहीं मिडिल ऑर्डर के लिए श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, संजू सैमसन, रजत पाटीदार और राहुल त्रिपाठी मिडिल ऑर्डर के लिए चुने गए हैं। शाहबाज अहमद और शार्दुल ठाकुर दो ऑलराउंडर भारतीय स्क्वॉड में हैं। कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, मुकेश कुमार, आवेश खान, मोहम्मद सिराज और दीपक चाहर टीम में गेंदबाजी के लिए चुने गए हैं। चाहर टी20 विश्वकप के रिजर्व प्लेयर की लिस्ट में भी शामिल हैं।

Don't get why Prithvi Shaw wasn't picked and why does Chetan Sharma not have to answer any questions regarding his selections. Ganguly and J Shah have really made a mockery of the way BCCI is run now.