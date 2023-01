'देख रहे हो साईं बाबा, पृथ्वी शॉ को फिर नहीं खिलाया', भड़के फैंस ने लगाई कप्तान पंड्या की क्लास

India vs New Zealand, 2nd T20: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी-20 सीरीज का दूसरा मुकाबला लखनऊ में खेला जा रहा है। सीरीज में बने रहने के लिए भारत को जीत हासिल करना जरूरी है।

India vs New Zealand, 2nd T20: दूसरे टी-20 मैच में न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस के समय कहा कि वह टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेंगे। सैंटनर के मुताबिक लखनऊ के इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीमों का रिकॉर्ड शानदार रहा है। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि उनकी टीम भी इस सिलसिले को बरकरार रखने में सफल रहेगी।

पंड्या करना चाहते थे बल्लेबाजी

भारतीय कप्तान हार्दिक पंड्या ने टॉस हारकर कहा कि वह भी इस विकेट पर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेते। रवि शास्त्री के सवाल पर पंड्या ने बताया कि टॉस हमारे हाथ में नहीं है, हमने पहले बल्लेबाजी का मन बनाया था। लेकिन अब गेंदबाजी से न्यूजीलैंड को कम से कम स्कोर पर रोकना चाहेंगे। पंड्या ने टीम में एक बदलाव किया है। तेज गेंदबाज उमरान मलिक की जगह युजवेंद्र चहल को मौका दिया गया है।

If Hardik is Captain for T20s For 2024 World Cup Definitely We Are knockout in Grp stage @hardikpandya7 Chutiya Captain Karma Will Do what ever @PrithviShaw Should be the Captain for 2024 World Cup — CHANDU (@GREATCHANDU1) January 29, 2023

पृथ्वी शॉ को फिर किया गया इग्नोर

भारतीय कप्तान हार्दिक पंड्या ने एक बार फिर पृथ्वी शॉ को प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं दिया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर भारतीय फैंस गुस्सा हो गए और कप्तान हार्दिक को ट्रोल कर रहे हैं। पृथ्वी शॉ को प्लेइंग इलेवन में जगह ना मिलने के बाद सोशल मीडिया पर लगातार फैंस उनके साथ हुई नाइंसाफी की चर्चाएं कर रहे हैं। फैंस पंड्या को लेकर तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं।

If #PrithviShaw and #Umran don't play ,it is not loss for them ,it is loss for India #INDVsNZT20 — Bilal شیخ (@bilal_sheikh18) January 29, 2023

पृथ्वी का स्ट्राइक रेट है कमाल का

पृथ्वी का स्ट्राइक रेट टी-20 में 150 से अधिक का रहा है, जो कि ईशान किशन और शुभमन गिल दोनों से ही काफी अधिक है। भारतीय टीम ने इस करो या मरो के मुकाबले में पहले मैच में खेलने वाले बल्लेबाजों पर ही भरोसा जताया है। पृथ्वी ने श्रीलंका के खिलाफ टीम में चयन नहीं होने पर साईंबाबा की तस्वीर पोस्ट की थी। अब फैंस भी पृथ्वी शॉ के साथ हुई नाइंसाफी की शिकायत साईं बाबा से करते नजर आ रहे हैं।

Playing 11 mein rehna hai toh story lagani padegi na #PrithviShaw pic.twitter.com/KNSAPcWAs2 — Sudhanshu Ranjan Singh (@memegineers_) January 27, 2023

#UmranMalik #PrithviShaw Same on @hardikpandya7 chutiya captain 👏 isko kis bat ka Itna ghmd h bhaiiiiiiiiiii. 4 spinners kya sence h 🫣🫣🫣@BCCI — Zeaur Rahman (@ZeaurRahman8) January 29, 2023

@PrithviShaw still doesn’t get a place in the team. Shameful! — Chaitanya Kashyap (@chaitukash79) January 29, 2023

@BCCI bycott.. i dont knw what is base of selection..@PrithviShaw a rare talent after @virendersehwag Only problm consistency which can be fix only if he play.. — Ashutosh Singh (@Ashutos44400546) January 29, 2023

What a joke is this yuzi comes in place of umran instead of arshdeep who should have been left out

And Still gill and ishan are playing instead of prithvi Shaw

Is this a joke @BCCI — He Tweets (@cricket7tweets) January 29, 2023

जानें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत- हार्दिक पंड्या (कप्तान), ईशान किशन, शुभमन गिल, राहुल त्रिपाठी, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुड्डा, वॉशिगंटन सुंदर, कुलदीप यादव, शिवम मावी, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह।

न्यूजीलैंड- मिचेल सैंटनर (कप्तान), डेवन कॉन्वे, फिन एलन, मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिचेल, माइकल ब्रेसवेल, ईश सोढ़ी, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, ब्लेयर टिकनर, डेन क्लीवर।

