IND vs BAN: ईशान किशन का तूफान देख गदगद हुए सहवाग, कहा- यही अप्रोच दुनिया को दिखाना है...

Cricket

oi-Amit Kumar

India vs Bangladesh 3rd ODI, Virender Sehwag tweet: भारतीय युवा बल्लेबाज ईशान किशन ने अपने बल्ले का जौहर दिखाया। शनिवार को बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने सबसे तेज दहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़कर उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ईशान किशन की बल्लेबाजी की हर जगह तारीफ की जा रही है। हर कोई उनकी बल्लेबाजी को लेकर सोशल मीडिया पर अपने विचार पेश कर रहा है।

सहवाग ने किशन की बल्लेबाजी पर जताई खुशी

भारतीय टीम के पूर्व विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने ईशान किशन के दोहरे शतक पर खुशी जाहिर की है। सहवाग ने भी अपने वनडे करियर में वेस्टइंडीज के खिलाफ 219 रनों की पारी खेलने का कारनामा कर चुके हैं। सहवाग ने ट्वीट कर ईशान किशन को उनकी इस खास पारी के लिए बधाई दी। उन्होंने लिखा कि बल्लेबाजी करने का यही तरीका है। ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी की। यही वो अप्रोच है जो टीम इंडिया को दुनिया में एक नई पहचान दिलाएगी।

That’s the way to do it. Brilliant from Ishan Kishan. This is the approach that will do Team India a world of good. #INDvsBAN pic.twitter.com/PepchFwFF1