IND vs SL: जडेजा की वापसी पर रोहित शर्मा बोले- हम जानते हैं कि हमें उससे क्या करवाना है

नई दिल्ली। भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही 3 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज हो चुका है, जिसमें भारतीय टीम ने 62 रनों की विशाल जीत हासिल कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारतीय टीम के लिये इस सीरीज में विराट कोहली, ऋषभ पंत, सूर्यकुमार यादव, केएल राहुल और दीपक चाहर जैसे अहम खिलाड़ी नहीं हैं, जिसके बाद माना जा रहा था कि भारतीय टीम की बल्लेबाजी में वो गहरायी नजर नहीं आयेगी, जिसके लिये वो जानी जाती है, हालांकि रोहित शर्मा, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने जिस तरह से बल्लेबाजी की उसने सभी को हैरान कर दिया।

भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर्स में सिर्फ 2 विकेट खोकर 199 रनों का स्कोर खड़ा किया और जीत के लिये श्रीलंका के सामने 200 रनों का लक्ष्य दिया। इस दौरान लंबे समय बाद भारतीय टीम में वापसी कर रहे हरफनमौला खिलाड़ी रविंद्र जडेजा को कप्तान रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी में प्रमोशन देते हुए चौथे नंबर पर खेलने के लिये भेजा।

