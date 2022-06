'आप हीरो हो, एक प्रेरणा हो, यकीन मानो लोग आपसे सीखने जा रहे हैं', हार्दिक ने किया डीके को सलाम

Cricket

oi-Antriksh

राजकोट, 18 जून: दिनेश कार्तिक और हार्दिक पांड्या के बीच में राजकोट के मैदान पर एक अच्छी साझेदारी हुई जिसने भारतीय क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाने में अहम भूमिका अदा की। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए यह साझेदारी वरदान साबित हुई क्योंकि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को 82 रनों से मात देने में कामयाबी हासिल की। इस दौरान दिनेश कार्तिक अपनी टॉप फॉर्म में थे और उन्होंने 55 रनों की तूफानी पारी खेली।

DO NOT MISS as @hardikpandya7 & @DineshKarthik chat after #TeamIndia 's win in Rajkot. 😎 😎 - By @28anand

In-flight insightful conversation 👌 Learning from the great @msdhoni 👍 Being an inspiration 👏

English summary

IND vs SA: Haridk Pandya proud of Dinesh Karthik, says you have well done my brother, very proud of you