रफ्तार के सौदागर Kuldeep Sen ने किया वनडे डेब्यू, रोहित शर्मा ने खुद किया स्वागत

बांग्लादेश के खिलाफ पहले एकदिवसीय मुकाबले में कुलदीप सेन को डेब्यू करने का मौका मिला है। रोहित शर्मा ने कुलदीप को डेब्यू कैप थमाई और टॉस के समय इस बारे में बताया कि कुलदीप डेब्यू कर रहे हैं।

oi-Naveen Sharma

Kuldeep Sen Debut: बांग्लादेश के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम में एक नए खिलाड़ी को मौका देने का निर्णय लिया गया। अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए अभी से तैयारी के तौर पर शायद ऐसा किया जा रहा है। ढाका में इस मैच से पहले कुलदीप सेन को टीम इंडिया की कैप थमाई गई। कुलदीप सेन ने आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन करने के अलावा घरेलू क्रिकेट में भी प्रभावित किया है। (Photo: BCCI Twitter)

रोहित शर्मा ने दी कैप

कुलदीप सेन को कप्तान रोहित शर्मा ने ही वनडे कैप थमाई। उस दौरान टीम के अन्य खिलाड़ी भी मौजूद थे। टॉस से पहले यह हुआ। बीसीसीआई ने ट्विटर पर लिखा कि कुलदीप सेन वनडे डेब्यू करने जा रहे हैं इसलिए उनको बधाई। उनको भारतीय कप्तान रोहित शर्मा से यह डेब्यू कैप मिली है। इसके बाद टॉस पर रोहित शर्मा ने डेब्यू करने वाले इस खिलाड़ी के बारे में जानकारी दी और कहा कि कुलदीप सेन इस मुकाबले से अपने डेब्यू कर रहे हैं।

A special moment! ☺️

Congratulations to Kuldeep Sen as he is set to make his India debut! 👏 👏

He receives his #TeamIndia cap from the hands of captain @ImRo45. 👍 👍#BANvIND pic.twitter.com/jxpt3TgC5O