IND vs AUS: बड़ी सीरीज की तैयार के लिए बीसीसीआई ने किए हैं टीम इंडिया के लिए खास इंतजाम

भारतीय टीम ने घरेलू सीजन में एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला है। अब बड़ी सीरीज से पहले बीसीसीआई ने पूरी तरह टेस्ट माहौल देने का फैसला किया है। टीम राहुल द्रविड़ के अंडर में नागपुर में एकजुट होगी।

भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारियों में लग जाएगी जो 9 फरवरी से शुरू हो रही है। ये सीरीज बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के तौर पर चार मैचों की टेस्ट सीरीज होगी जिसके लिए बीसीसीआई ने नागपुर में भारतीय टीम के लिए 5 फुल ट्रेनिंग सेशन निर्धारित किए हैं। रोहित शर्मा एंड कंपनी 2 फरवरी को नागपुर में 5 दिनों की ट्रेनिंग के लिए एकजुट होगी। इनमें से दो ही सत्र पहले टेस्ट मैच की जगह पर आयोजित किए जाएंगे। इनसाइडस्पोर्ट के मुताबिक BCCI ने मेन इन ब्लू के लिए पुराने VCA ग्राउंड में विशेष व्यवस्था की है।

इसके मुताबिक रोहित और टेस्ट खिलाड़ी नागपुर में एकजुट होंगे जहां राहुल द्रविड़ के मार्गदर्शन में एक फिटनेस कैंप होगा। यहां टीम लाल गेंद से क्रिकेट की प्रैक्टिस भी करेगी। फिलहाल भारत घरेलू सीजन में लगातार सफेद गेंद से ही प्रैक्टिस कर रहा है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीसीसीआई ने विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड में भारतीय टीम के लिए खास इंतजाम किए हैं। टीम इंडिया इस जगह पर तीन सेशन बंद दरवाजों में करेगी। टेस्ट मैच शुरू होने से पहले भारत सेंट्रल विकेट पर दो और प्रैक्टिस सेशन करेगा।

