ICC प्लेयर ऑफ़ द मन्थ के लिए नोमिनेटेड खिलाड़ियों का हुआ ऐलान, भारत से कोई खिलाड़ी शामिल नहीं

आईसीसी ने नवम्बर महीने में धाकड़ खेल दिखाने वाले खिलाड़ियों को प्लेयर ऑफ़ द मन्थ अवॉर्ड देने के लिए नोमिनेट किया है। इंग्लैंड और पाकिस्तान के खिलाड़ी शामिल हैं। भारतीय टीम से कोई नाम इस लिस्ट में नहीं है।

ICC Player of The Month Nominees: आईसीसी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अवॉर्ड देने के लिए नवम्बर महीने के प्लेयर ऑफ़ द मन्थ नोमिनेशन का ऐलान कर दिया है। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में धाकड़ खेल का प्रदर्शन करने वाले टॉप खिलाड़ियों को अवॉर्ड मिलेगा। हालांकि अभी नोमिनेटेड खिलाड़ियों की घोषणा हुई है। बाद में विजेता नामों का ऐलान किया जाएगा। भारतीय टीम से नोमिनेशन में किसी भी खिलाड़ी का नाम शामिल नहीं किया गया है। महिला वर्ग में पाकिस्तान से सिदरा अमीन, थाईलैंड स नथाकन चंथम और आयरलैंड से गैबी लुईस के नाम हैं।

