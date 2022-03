हर्षल पटेल बने 2 मेडन ओवर फेंकने वाले IPL के दूसरे बॉलर, जानिए पहला कौन है

Cricket

नई दिल्ली, 31 मार्च: पंजाब किंग्स के सामने पिटने वाले आरसीबी के गेंदबाजी केकेआर के खिलाफ पूरी लय में दिखाई दिए। गेंदबाजी में हर्षल पटेल एक बार फिर में छाए रहे क्योंकि उन्होंने 4 ओवर में केवल 11 रन देकर सैम बिलिंग और आंद्रे रसेल को आउट किया। इसके अलावा हसरंगा ने 4 ओवरों में 20 रन देकर 4 विकेट लिए।

लेकिन हर्षल द्वारा रसेल का लिया गया विकेट मैच में काफी प्रभाव छोड़ने वाला साबित हुआ क्योंकि यह खिलाड़ी खड़े-खड़े मैच पलटने की क्षमता रखता है। रसेल तब तक 17 गेंदों पर 25 रनों की पारी खेलकर जमने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने तीन छक्के लगा दिए थे।

शाहबाज अहमद के ओवर में रसेल द्वारा दो बड़े छक्के लगाने के बाद, स्टार बल्लेबाज हर्षल की पूरी तरह से परफेक्ट तरीके से फेंकी गई वाइड डिलीवरी पर आउट हो गया।

हर्षल ने अपने पहले दो ओवरों में एक भी रन नहीं दिया, जिसके दौरान उन्होंने केकेआर की मुश्किलों को बढ़ाते हुए बिलिंग्स और रसेल को आउट किया।

ऐसा करके हर्षल इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में एक पारी में 2 मेडन गेंदबाजी करने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए। हर्षल ने अपने साथी मोहम्मद सिराज के आईपीएल की एक पारी में सबसे अधिक मेडेन के रिकॉर्ड की बराबरी की।

सिराज को भी कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ ये मील का पत्थर मिला था। सिराज ने आईपीएल 2020 में अबू धाबी में यह कारनामा किया था।

आरसीबी ने 2021 के पर्पल कैप विजेता हर्षल पटेल पर भरोसा किया क्योंकि उन्होंने आईपीएल 2022 मेगा नीलामी में हर्षल को 10.75 करोड़ रुपये में खरीदा था। हर्षल ने पिछले सीजन में 32 विकेट लिए थे।

गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन के बावजूद आरसीबी सीजन 2022 का लगातार दूसरा मुकाबला हारने की कगार पर थी लेकिन हर्षल पटेल ने बैटिंग में भी शानदार काम किया और वेंकटेश अय्यर के 19वें ओवर में दो चौके लगातार आरसीबी के लिए राहत देने का काम किया। इसके बाद आखिरी ओवर में दिनेश कार्तिक ने महज औपचारिकता पूरी करने काम बहुत शानदार ढंग से किया।

