दीप्ति शर्मा को लेकर बवाल मचाने वाले 'अंग्रेजों' पर फूटा हर्षा भोगले का गुस्सा, दिया करारा जवाब

Cricket

oi-Amit K U

नई दिल्ली, 30 सितंबर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने हाल ही में इंग्लैंड जाकर वनडे सीरीज पर कब्जा जमाया था। भारतीय महिला क्रिकेट की इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, जब भारतीय खिलाड़ियों ने इंग्लैंड की धरती पर 3-0 से सीरीज को अपने नाम किया। इंग्लैंड को उसी के घर पर क्लीन स्वीप करने के बाद हर कोई टीम के खिलाड़ियों की तारीफ कर रहा है। लेकिन आखिरी मुकाबले में आखिरी विकेट से पनपा विवाद अभी तक शांत नहीं हुआ है।

हर्षा भोगले ने भी रखी अपनी बात

वनडे सीरीज के अंतिम मैत में भारत ने इंग्लैंड को 16 रनों से हराया। इस मुकाबले में आखिरी विकेट मांकडिंग के जरिए दीप्ति शर्मा ने लिया और इसके बाद से ही उन्हें लेकर इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी और मीडिया लगातार चर्चाएं कर रहे हैं। वह दीप्ति की इस हरकत को खेल भावना के खिलाफ जाना बता रहे हैं। भारतीय क्रिकेटर्स सहित कई दिग्गज पहले ही दीप्ति के सपोर्ट में अपनी बात रख चुके हैं। अब क्रिकेट एक्सपर्ट हर्षा भोगले ने भी इस पर अपनी राय रखी है। उन्होंने एक के बाद एक आठ ट्वीट कर इस मामले में विस्तार से अपना पक्ष रखा।

I find it very disturbing that a very large section of the media in England is asking questions of a girl who played by the laws of the game & none at all of another who was gaining an illegal advantage and was a habitual offender. That includes reasonable people & I think (1/n) — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) September 30, 2022

इंग्लैंड की मीडिया के बर्ताव से हैरान

हर्षा भोगले ने लिखा कि मैं ये देखकर हैरान हूं कि इंग्लैंड की मीडिया एक ऐसी लड़की से सवाल पूछ रहा है जो खेल के नियमों से खेल रही थी। गैरकानूनी तरीके से बार-बार क्रीज छोड़ने वाली खिलाड़ी को लेकर कोई बात तक नहीं कर रहा। उन्होंने अपने अगले ट्वीट में लिख कि क्योंकि अंग्रेजों ने लंबे समय तक क्रिकेट पर राज किया है तो उन्हें लगा कि ये गलत है तो ऐसा दूसरे देशों और लोगों को भी लगना चाहिए।

it is a cultural thing. The English thought it was wrong to do so & because they ruled over a large part of the cricket world, they told everyone it was wrong. The colonial domination was so powerful that few questioned it. As a result,the mindset still is that what England (2/n) — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) September 30, 2022

इंग्लैंड का ऐसा ही है कल्चर

अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि इंग्लैंड की तरह सोचना और देखना स्पष्ट रूप से गलत है। इसी तरह यह धारणा भी है कि टर्निंग पिच खराब होती है लेकिन सीमिंग ट्रैक ठीक है। इसमें उनकी गलती नहीं है, उनके सामने ऐसी चीजों को ही सच बताकर परोसा जाता रहा है, ऐसे में उन्हें नहीं लगता कि यह गलत है। इसलिए समस्या पैदा होती है। ये संस्कृति का मुद्दा है और उनका कल्चर कुछ इसी तरह का रहा है, जहां वो खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं।

to think the way England does and so we see what is so plainly wrong. So too the notion that turning tracks are bad but seaming tracks are fine. The reason I say it is cultural is that it is what they are brought up to think. They don't think it is wrong. The problem arises (4/n) — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) September 30, 2022

इंग्लैंड चाहता है दुनिया करें उनको सपोर्ट

रन आउट वाले मामले पर हर्षा भोगले ने लिखा कि इंग्लैंड चाहता है कि बाकी दुनिया नॉन-स्ट्राइकर के छोर पर बल्लेबाजों को रन आउट करना पसंद न करे और दीप्ति और अन्य लोगों के प्रति सख्त और अपमानजनक रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड को यहां खुद के विचार थोपने की जरूरत नहीं है। नियम कहता है कि नॉन-स्ट्राइकर क्रीज के पीछे होना चाहिए। जब तक गेंदबाज का हाथ अपने हाईएस्ट प्वाइंट पर हो, तब तक वह रन आउट कर सकता है। इसमें कुछ गलत नहीं था।

asking others to wake up from centuries old colonial slumber. The easiest thing is to play by the laws of the game & stop worrying about subjective interpretation of the spirit of the game,stop forcing opinions on others.The law says the non-striker must be behind the crease(6/n) — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) September 30, 2022

जानिए आखिर क्या है पूरा मामला

इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय महिला टीम 45.4 ओवर में 169 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जिसके बाद 170 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की भी बल्ले से फ्लॉप रही और 153 रन ही बना सकी। इंग्लैंड को जीत के लिए 17 रन चाहिए था और एक विकेट बचा हुआ था। ऐसे समय में भारत की दीप्ति शर्मा ने चार्ली डीन को नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रन आउट कर दिया। जिसके बाद से ही उन्हें लेकर कई तरह के सवाल किए जा रहे हैं।

English summary Harsha Bhogle Slams English Media For Targeting Deepti Sharma Over Run Out

Story first published: Friday, September 30, 2022, 19:19 [IST]