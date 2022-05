GT vs RR: घातक गेंदबाजी के बाद सोशल मीडिया पर छाए हार्दिक पांड्या, फैंस बोले- ग्रेट लीडरशीप

Cricket

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, मई 29। आईपीएल 2022 के खिताबी मुकाबले में गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने खतरनाक गेंदबाजी की है। हार्दिक ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में लाजवाब गेंदबाजी की है। हार्दिक ने 4 ओवर के अपने स्पेल में 17 रन देकर 3 बड़े खिलाड़ियों का आउट किया। हार्दिक की इस परफॉर्मेंस के बाद सोशल मीडिया पर फैंस उनकी तारीफ में कसीदे पड़ रहे हैं।

'छोटे फॉर्मेट के बड़े खिलाड़ी बने पांड्या'

कई दिग्गज खिलाड़ियों ने हार्दिक पांड्या को टी20 फॉर्मेट का बेस्ट ऑलराउंडर बताया है। वहीं हरभजन सिंह ने कहा है कि पांड्या ने आईपीएल के इस सीजन का बेस्ट बॉलिंग स्पेल किया है। आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी के दौरान राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन, जोस बटलर और शिमरन हेटमायर को आउट करने का काम किया है।

बैटिंग में भी कमाल कर गए पांड्या

शानदार गेंदबाजी के बाद हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी में भी कमाल किया है। पांड्या ने कप्तानी पारी खेलते हुए 30 गेंदों में 34 रन बनाए हैं। हालांकि पांड्या लंबी पारी नहीं खेल पाए और चहल की एक गेंद पर स्लिप में अपना कैच गंवा बैठे। पांड्या ने मैथ्यू वेड के साथ मिलकर अर्द्धशतकीय साझेदारी की।

हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी के बाद सोशल मीडिया पर फैंस के रिएक्शन

#HardikPandya You're Never going to be a Good leader. PERIOD. #IPLFinal #IPL2022

Hardik Pandya - the best all-rounder from India in limited overs.

Hardik Pandya is turning out to be a great captain in this year’s IPL. #GTvsRR #TATAIPL2022 pic.twitter.com/LjAj2gz63i

Good bowling changes, good field placement and great execution of plans.

Hardik Pandya has the second best bowling figures in the IPL Finals as a captain.

A comeback to mark and remember by Hardik, in the biggest match of the season he steps up and does his job tremendously. pic.twitter.com/7PL9q0QHk2