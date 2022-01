भारत के चार धुरंधर, जो नंबर पांच पर अजिंक्य रहाणे की जगह टेस्ट क्रिकेट में कर सकते हैं कमाल

Cricket

नई दिल्लीः विराट कोहली की कमान में वैसे तो भारतीय टीम विदेशी धरती पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है लेकिन बैटिंग चिंता का विषय रही है। गेंदबाजी में भारतीय टीम फिर भी सही रहती है लेकिन जब बात बैटिंग की आती है विदेशी पिचों पर जबरदस्त अनिरंतरता टीम इंडिया में है। इसका मुख्य कारण पिछले दो साल में विराट कोहली की बैटिंग में आई रनों की कमी के अलावा अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा की फॉर्म रही है।

Four India batter who can do well in Test cricket in place of Ajinkya Rahane at number five position