निधन से कुछ दिन पहले शेन वॉर्न ने यूक्रेन-रूस संकट पर किया था ट्वीट, यूक्रेनी दोस्त के लिए लिखी थी ये बात

oi-Akarsh Shukla

सिडनी, 04 मार्च। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महानतम क्रिकेटर और गेंदबाज शेन वॉर्न ने शुक्रवार को दुनिया को अलविदा कह दिया। 52 साल की उम्र में शेन वॉर्न को दिल का दौरा पड़ा था जिसके बाद उन्होंने अपने थाइलैंड स्थित विला में आखिरी सांस ली। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग पर शेन वॉर्न की भी नजर थी, वो भी दोनों देशों से शांति स्थापित करने की अपील करते थे। यूक्रेन-रूस संकट के लेकर उन्होंने कुछ दिन पहले एक ट्वीट भी किया था, जो अब उनके निधन के बाद सुर्खियों में है।

पूर्व दिग्गज क्रिकेटर शेन वॉर्न ने लिखा था, 'पूरी दुनिया यूक्रेन के लोगों के साथ है क्योंकि वे रूसी सैन्य बलों द्वारा एक अकारण और अनुचित हमले का शिकार हैं। तस्वीरें भयावह हैं और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इसे रोकने के लिए और अधिक प्रयास नहीं किया जा रहा है। मेरे यूक्रेनी साथी एंड्री शेवचेंको और उनके परिवार के लिए ढेर सारा प्यार।' शेन वॉर्न ने ये ट्वीट अपने अपने दोस्त और यूक्रेनी फुटबॉल प्रबंधक एंड्री शेवचेंको को टैग करते हुए लिखा था।

The entire world is with the people of Ukraine as they suffer an unprovoked and unjustified attack by Russian military forces. The pictures are horrific and I can’t believe more is not being done to stop this. Sending lots of love to my Ukrainian mate @jksheva7 and his family ❤️