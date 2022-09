T20 World Cup से पहले मिचेल जॉनसन ने जमकर की कोहली की तारीफ, कहा- वो कभी भी मैच पलट सकता है

Cricket

oi-Amit K U

नई दिल्ली, 17 सितंबर। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली के फॉर्म में आने से टीम को काफी मदद मिलेगी। एशिया कप की तरह अगर वर्ल्ड कप में कोहली का बल्ला इस तरह हल्ला करने में कामयाब रहा तो टीम की मुश्किलें कम हो सकती है। ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर कप्तान रोहित शर्मा का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है। ऐसे में विराट कोहली की जिम्मेदारी बल्ले से रन बनाने की और अधिक बढ़ जाएगी।

Kolkata | It's good for India when their best player can make runs and keep the side confident. He is that player who changed the focus of the team when he took on the captaincy. The team will be happy that he is scoring runs: Australian bowler Mitchell Johnson pic.twitter.com/fcXyCh4kJi