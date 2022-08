बीसीसीआई के पूर्व सचिव अमिताभ चौधरी का कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन

Cricket

oi-Antriksh

नई दिल्ली, 16 अगस्त: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के पूर्व कार्यवाहक सचिव, झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (जेएससीए) के पूर्व अध्यक्ष और झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) का अध्यक्ष रह चुके अमिताभ चौधरी का निधन हो गया है।

वे आज सुबह कार्डियक अरेस्ट के चलते दुनिया में नहीं रहे। उनको अस्पताल ले जाया गया पर वे बच नहीं सके। वे भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी भी थे।

चौधरी ऐसे शख्स थे जिन्होंने आईपीएल और क्रिकेट प्रशासक रहते हुए मुश्किल हालातों से निपटने में महारत हासिल की। उन्होंने झारखंड में लोकसभा और विधान सभा चुनाव में भी अपना भाग्य आजमाया लेकिन सफलता हाथ नहीं लग सकी।

Amitabh Chowdhary passed away after suffering a cardiac arrest this morning

He was brought to sentavita but could not make it heartfelt condolence @BCCI @SGanguly99 @JayShah @ThakurArunS @ShuklaRajiv @hemangamin @ianuragthakur @JM_Scindia