भुखमरी झेल रहे श्रीलंकाई, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों ने किया ऐसा काम, जीता पूरे विश्व का दिल

Cricket

oi-Amit K U

नई दिल्ली, 11 अगस्त। श्रीलंका (Sri Lanka) में गहराया अर्थिक संकट (Economic Crisis) किसी से छिपा नहीं है। कभी सोने की लंका कहे जाने वाले श्रीलंका की हालत इन दिनों बद से बदतर हो गई है। श्रीलंका में रहने वाले लोगों का यहां गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। आसमान छूती महंगाई ने लोगों के जीवन पर गहरा असर छोड़ने का काम किया है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने श्रीलंका के लिए कुछ ऐसा किया है जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है।

आमिर खान की 'लाल सिंह चड्डा' देख भड़क उठा यह खिलाड़ी, बताया शर्मनाक, जानें वजह

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटरों ने प्राइज मनी किया दान

हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई टीम श्रीलंका दौरे पर गई थी। श्रीलंका के खिलाफ दौरे की पुरस्कार राशि को ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने डोनेट करने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के इस फैसले का पूरा विश्व सराहना कर रहा है। यूनिसेफ ऑस्ट्रेलिया के सीईओ टोनी स्टुअर्ट ने श्रीलंका को अपनी पुरस्कार राशि दान करने की जानकारी शेयर की है। साल 2016 के बाद से ऑस्ट्रेलिया का श्रीलंका का यह पहला दौरा था, जिसमें तीन मैचों की टी20 सीरीज, पांच मैचों की वनडे और दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली गई थी।

Our Aussie men have donated their prize money from the recent tour of Sri Lanka to support children and families impacted by the nation's worst economic crisis in decades 💛 pic.twitter.com/XO3LaSGu7D