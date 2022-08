Asia Cup 2022: भारत-पाकिस्तान मैच के टिकट की बंपर डिमांड, ऑफिशियल वेबसाइट हुई क्रैश

यूएई में मैच टिकट बुक करने की सबसे फेमस वेबसाइटों में से एक प्लेटिनमलिस्ट पर ओपनिंग के साथ ही बंपर शुरुआत मिली। आज दोपहर 12 बजे वेबसाइट के ट्रैफिक में 70 हजार के बढ़ोत्तरी हुई। इसके चलते टिकट वेबसाइट क्रैश हो गई। टिकटों की बिक्री अब शाम 7:30 बजे से शुरू होगी। टूर्नामेंट के दूसरे दिन होने वाले भारत-पाकिस्तान मैच के टिकट बुक करने के लिए फैंस को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोनों ही देशों के क्रिकेट प्रेमी हर हाल में इस मुकाबले को स्टेडियम में देखना चाहते हैं और यही कारण है कि इनके बीच टिकट खरीदने को लेकर होड़ लगी हुई है।

can platinum list announce a time for the Asia cup 2022 release? I've been on the website all night only for the tickets not to come out.. getting frustrating at this point@Platinumlist #AsiaCup2022 #AsiaCup pic.twitter.com/zpzA0ZZha7