बॉक्सर विजेंदर सिंह करेंगे छत्तीसगढ़ में नई शुरूआत, रंबल इन द जंगल का कर रहे हैं इंतजार

Sports

oi-Dhirendra Giri

रायपुर, 21 जून। छत्तीसगढ़ बघेल सरकार की मदद से 'रंबल इन द जंगल' नाम से प्रोफेशनल बॉक्सिंग पहली बार रायपुर पहुंचेगी। यह इवेंट अगस्त में होने वाला है ,जिसमे अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर मुक्केबाज और ओलंपिक पदक विजेता विजेंदर सिंह शरीक होंगे।

छत्तीसगढ़ में में होने वाले इस आयोजन को लेकर विजेंदर सिंह काफी उत्सुक हैं। उनका कहना हैं कि ''मैं रायपुर शहर में अपना अगला पेशेवर मुकाबला ऑर्गनाइज़ करने की मंजूरी देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बहुत आभारी हूं। यह आयोजन छत्तीसगढ़ के लोगों को इस खेल से परिचित करवाने का एक शानदार मौका है। उम्मीद है कि इससे अगली पीढ़ी के युवा मुक्केबाजों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। विजेंदर सिंह ने कहा कि वह वर्तमान में मैनचेस्टर में ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस अगस्त में एक बार फिर से नई शुरूआत के लिए काफी उत्साहित हैं। गौरतलब है कि 8 जून को विजेंदर सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से रायपुर में मुलाकात करके छत्तीसगढ़ में बॉक्सिंग के खेल को बढ़ावा देने के संबंध विचार विमर्श करने के साथ छत्तीेसगढ़ में प्रोफेशनल बॉक्सिंग इवेंट आयोजित करने का आग्रह किया था, जिस पर मुख्यमंत्री बघेल ने मंजूरी दी थी।

#Olympic bronze medallist Vijender Singh is all set to return to the pro boxing ring after 19 months at the Balbir Singh Juneja Indoor Stadium in #Raipur, #Chhattisgarh in August 2022.

Photo: @boxervijender pic.twitter.com/4C89jeRhjJ