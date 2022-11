Amazing Theft: घर के बाहर खड़ी बस चोरी, आधी रात को किया हाथ साफ

Sagar

Amazing Theft वाहन चोरी के तो कई मामले सुने होंगे, लेकिन मप्र के सागर में सवारी बस की चोरी का पहला और गजब का मामला सामने आया है। देवरी इलाके केवलारी में बस मालिक के घर के बाहर खड़ी बस पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। टोल नाके के कैमरों से बचने के लिए वे उसे गांवों के अंदरुनी मार्ग से देवरी से शाहपुरा तक ले गए। बाद में पकड़े जाने के डर से बस को वहीं रास्ते में छोड़कर भाग खड़े हुए।

पुलिस से मिली जानकारी अनुसार सागर के राधा रोडवेज ट्रेवल्स की केवलारी, बिलहरा, नन्हीं देवरी चलने वाली बस क्रमांक 15 पीए 0454 बीती रात केवलरी में हॉल्टिंग के लिए स्टाफ के घर के बाहर खड़ी थी। यहां बस का रात में हॉल्ट रहता है। पास ही भजन संध्या का आयोजन हो रहा था। बस का स्टाफ घर में सो गया और देर रात अज्ञात व्यक्तियों ने बस पर हाथ साफ कर दिया। वे बस को स्टार्ट कर चोरी कर ले गए। देवरी के टोल नाके से बचने के लिए वे बस को अंदर के मार्ग से ले जा रहे थे। चूंकी टोल नाके पर कैमरे लगे होते हैं, तो बस में फॉस्ट टेग लगा था, इसलिए बचने के लिए उन्होंने यह रास्ता चुना। संभवतः उसकी जानकारी होने पर उन्होंने बस को शाहपुरा में छोड़ दिया और फरार हो गए।

जबलपुर ले जाने की आशंका, यहां कबाड़ में बेच सकते थे

पुलिस व बस मालिक के अनुसार आशंका जताई जा रही है कि चोर बस को केवलारी से उठाकर टोल नाके से बचते हुए केसली, सहजपुर, तेंदुखेड़ा, चावरपाठा, करेली, नरसिंहपुर, गोटेगांव वायपास होते हुए जबलपुर ले जाने की फिराक में रहें होंगे, इसी कारण बस शाहपुरा के पास मिली हैं। जबलपुर में वाहनों का कबाड़ मॉर्केट काफी बड़ा है, संभव है वे बस को वहीं बेचने की प्लानिंग किए होंगे। लेकिन सुबह हो जाने के कारण वे बस को वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए होंगे। पुलिस मामले में पड़ताल कर रही हैं। जहां कहीं भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उनको भी खंगालने का प्रयास कर चोरों का पता लगाने के प्रयास कर रही है। बता दें कि सागर तो ठीक संभाग में बस जैसे बड़े वाहन की चोरी का यह पहला मामला सामने आया है।

