Sagar : मथुरा के एक्सपर्ट को भी छकाता रहा खूंखार बंदर, जबलपुर वालों के शिकंजे में आ गया

बीना शहरी इलाके में करीब दो महीने से एक खतरनाक और खूंखार बंदर ने लोगों को काटकर, नोचकर घायल कर दिया था, एक बुजुर्ग तो कूल्हे की हड्डी तक​ तुड़ा बैठे। नगर पालिका ने जबलपुर की टीम को बुलाकर पकड़वाया।

Madhya Pradesh में सागर जिले का बीना शहर बीते दो महीने से एक खतरनाक और खूंखार बंदर से हलाकान था। बंदर ने शहर के दर्जनों लोगों पर हमला कर घायल कर दिया था, लोगों को अपनी छतों पर जाने में डर लगने लगा था। नगर पालिका ने पहले मथुरा से एक्सपर्ट की टीम बुलाई, लेकिन वे नाकाम हो गए, बाद में जबलपुर की टीम को बुलाया गया, जिन्होंने स्वचलित पिंजरे में बंदर को कैद करने में सफलता पाई और शहर ने बंदर के आतंक से निजात पाई।

बीना के शहरी इलाके में कुछ दिनों पहले एक भारी-भरकम और खतरनाक बंदर आ गया। बंदर ने लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। छत पर कपड़े सुखाने गए, सड़क पर सामान लेकर जा रहे, घरों के बाहर धूप सेंक रहे लोगों पर इस बंदर ने हमला करना शुरू कर दिया था। चंद रोज में ही बंदर ने दर्जनों को काट लिया, नोच कर घायल कर दिया। खाने-पीने का सामान उठाने के लिए वह लोगों की रसोई में घुसकर सामान उठा ले जाता था। जिसने में उसे भगाने या रोकने का प्रयास किया तो बंदर ने उसे ही घायल कर दिया। एक बुजुर्ग तो बाल बनवा रहे थे, तभी बंदर आ गया, नाई ने तो दौड़ लगा दी, लेकिन बुजुर्ग भाग भागने का प्रयास किया तो बंदर ने धक्का दे दिया। गिरने से उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई।

दर्जनों लोगों ने नगर पालिका में आवेदन दिया था

जानकारी अनुसार शहर के रामवार्ड, शिव वार्ड और मस्जिद वार्ड के दर्जनों लोगों ने नगर पालिका बीना में बंदर को पकड़वाने और उसके आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए आवेदन दिए थे। नपा सीएमओ सुरेखा जाटव ने इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए थे। पहले मथुरा से बंदर पकड़ने के लिए टीम बुलाई गई थी। टीम बीना में तीन दिन डेरा जमाए रही, लेकिन बंदर काबू में नहीं आया, न ही टीम द्वारा लगाए गए जाल में फंसा। बाद में नगर पालिका ने जबलपुर में बंदर पकड़ने वाले एक्सपर्ट की टीम से संपर्क कर उन्हें बुलाया। टीम ने यहां ​स्वचलित पिंजरा (आटोमेटिक बंद होने वाला) पिंजरा लगाकर बंदर को फंसाने के लिए जाल बिछाया। आखिरकार गुरुवार को यह खुंखार बंदर जैसे ही पिंजरे के अंदर आया और कैद होकर रह गया।

बीना से दूर जंगल में ले जाकर छोड़ा

बीना नगर पालिका अधिकारियों के अनुसार बंदर को जबलपुर की टीम और नगर पालिका के कर्मचारियों की मदद से पकड़ लिया गया है। बंदर ने आतंक मचा रखा था। जबलपुर के एक्सपर्ट ही गाड़ी में पिंजर रखकर ले गए हैं। उसे घने जंगल में छोड़ा गया है।

