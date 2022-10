बांग्लादेश-नेपाल की सीमा पर खपाए जा रहे मप्र से चोरी मोबाइल, बीना पुलिस के हत्थे चढ़ा गिरोह

Sagar

MP की राजधानी भोपाल सहित आसपास के जिलों से चोरी गए मोबाइल को बांग्लादेश और नेपाल की सीमा के आसपास खपाया जाता है। इसका खुलासा बीना पुलिस ने किया गया है। यहां एक मोबाइल चोर गिरोह पकड़ा गया है, जिससे चालीस से अधिक मोबाइल जब्त हुए हैं। आरोपी बीना में खाना खाने उतरे थे और शक के आधार पर पुलिस के हत्थे चढ़ गए।

बीना थाना पुलिस के अनुसार बीते रोज उन्होंने ट्रेन से उतरकर बीना की छोटी बजरिया में खाना खाने जा रहे एक संदिग्ध युवक को पकड़ा था। उस शक हुआ तो उसको पकड़कर तलाशी ली गई थी। उसके पास एक बैग था, जिसमें 44 मोबाइल रखे हुए थे। पुलिस इस गैंग के सदस्यों की काफी समय से पतासाजी में जुटी हुई थी, जिसको लेकर बीते रोज पुलिस को सफलता मिल गई। यह आरोपी पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कालियाचक थाना क्षेत्र के करारी चांदपुर इलाके का रहने वाला है। उसने अपना नाम प्रसन्नजीत महारा बताया है। युवक ने पूछताछ में बताया कि वह ये मोबाइल लेकर बांग्लादेश की सीमावर्ती इलाके में जाकर बेचता है। काफी लंबे समय से वह यह काम कर रहा है।



बांग्लादेश और नेपाल के अंदर तक तार जुड़े हो सकते हैं

पुलिस को आशंका है कि चोरी के मोबाइल को लेकर मामला गंभीर हो सकता है। मोबाइल जिन इलाकों में खपाए जा रहे हैं उनमें बंगाल, बांग्लादेश और नेपाल की सीमा के मोबाइल कारोबार से जुड़े लोग शामिल हैं। ये मोबाइल सीधे तौर पर बार्डर पार भी भेजे जा सकते हैं। इस कारण पुलिस अपराध से जुड़े हर पहलू को लेकर जांच कर रही है। पुलिस करीब 3 महीने से इस गिरोह की जानकारी व आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रयास में जुटी थी। पकड़े गए युवक के अन्य साथियों की तलाश और पतासाजी भी करने में पुलिस जुटी हुई है।

भोपाल के पड़ोसी जिले रायसेन से लाया था मोबाइल

प्रसन्नजीत महार ने पुलिस को बताया है कि वह यह मोबाइल रायसेन जिले के गुलगांव निवासी बाबू पारदी, रामजाने पारदी व मंगल पारदी से खरीदकर लाया है। वह यह काम पहले कई दफा कर चुका है। मोबाइल राजधानी व आसपास के इलाके से चोर गिरोह द्वारा चोरी किए जाते हैं। पारदियों का गिरोह ये मोबाइल चोरी करता है। मोबाइल यहां सस्ते में खरीदकर बांग्लादेश और नेपाल के सीमावर्ती इलाके में महंगे दामों पर लोगों को बेच देते हैं। बंगला के कई व्यापारी थोक में ये मोबाइल खरीदते हैं।

English summary

Mobiles stolen from nearby districts including Bhopal of MP are spent around the border of Bangladesh and Nepal. This has been disclosed by Bina Police. A mobile thief gang has been caught here, from which more than forty mobiles have been confiscated.