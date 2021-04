Rampur: नर्स ने चिकित्सक को जड़ा जोरदार तमाचा, फिर डॉक्टर ने भी नर्स को पीटा, वीडियो वायरल

Rampur

oi-Rahul Goyal

Rampur, April 27: कोरोना वायरस संक्रमण का कहर तेजी से बढ़ रहा है, तो वहीं, इस का असर अब मन और मस्तिष्क पर पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले कुछ ऐसा ही मामला सामला सामने आया है। दरअसल, यहां जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर और स्टाफ नर्स के बीच विवाद हो गया और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। नर्स ने डॉक्टर को जोरदार तमाचा जड़ दिया। जिसके बाद डॉक्टर ने भी नर्स को पीट दिया। ये सब पुलिस और अस्पताल स्टाफ के सामने हुआ। हालांकि, पुलिस ने दोनों को समझा बुझाकर शांत कर दिया। तो वहीं, इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

ये मामला सोमवार (26 अप्रैल) की रात करीब साढ़े नौ बजे का है। खबरों के मुताबिक, रामपुर जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मरीज के तीमारदारों ने डॉक्टर से मृत्यु प्रमाण पत्र देने को कहा। आरोप है कि डॉक्टर ने वार्ड में तैनात नर्स से पहले लिखकर लाने को कहा। तीमारदार जब नर्स के पास पहुंचे तो नर्स भड़क गई। वह इमरजेंसी में पहुंची और वहां दोनों के बीच इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। दोनों के बीच गाली-गलौज हुई और फिर हाथापाई होने लगी।

#WATCH | A doctor and a nurse entered into a brawl at Rampur District Hospital yesterday.

City Magistrate Ramji Mishra says, "I have spoken to both of them. They say they were under stress and overburdened. We will probe this & speak to both of them."

(Note: Abusive language) pic.twitter.com/XJyoHv4yOh