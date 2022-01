जानिए, कौन हैं रामपुर के नवाब काजिम अली खां, हलफनामे में दर्शाई 300 करोड़ की चल-अचल संपत्ति

Rampur

oi-Rahul Goyal

रामपुर, 27 जनवरी: देश की आजादी के बाद भले ही नवाबी दौर खत्म हो गया हो, लेकिन रामपुर की सियासत में नवाब खानदान का दबदबा काफी लंबे वक्त तक रहा है। पहले नवाब जुल्फिकार अली खां, फिर उनकी पत्नी बेगम नूरबानो। अब उनके बेटे और पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां भी लगातार पांच बार विधायक बने। एक बार तो उन्होंने विधायक बनने के 11 दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया था। नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मिया कांग्रेस के टिकट पर एक बार फिर रामपुर सीट से चुनावी मैदान में है। आइए जानते है नवेद मिया पर कितनी हैं चल-अचल संपत्ति?

ये भी पढ़ें:- जानिए, कल्याण सिंह के पोते संदीप की पांच साल में कितनी बढ़ी संपत्ति, अचल संपत्ति में भी हुआ इज्जाफा

English summary

Know who is the Nawab of Rampur, Kazim Ali Khan, how much property is shown in the affidavit